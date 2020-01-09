В Абхазии оппозиционеры попытались штурмовать здание администрации президента. Власти говорят о попытке переворота

В Абхазии сторонники оппозиции попытались взять штурмом здание администрации президента. Таким образом они выражают свое несогласие с результатами президентских выборов.

У здания днем 9 января собрались около 800 человек. Им удалось выломать дверь и выбить окно в администрации. После этого полиция и охрана применили силу, чтобы не дать протестующим пройти в здание.

Власти назвали происходящее попыткой переворота и призвали протестующих держаться в конституционных рамках. Представители оппозиции, в свою очередь, призвали президента Рауля Хаджимбу уйти в отставку, подчеркнув, что ситуация в стране «обострилась до критической».

Президентские выборы в Абхазии состоялись летом 2019 года. За Рауля Хаджимбу проголосовали 47,39% избирателей, за его оппонента Алхаса Квициния — 46,17%. Оппозиция обжаловала результаты в суде, но в декабре Верховный суд отклонил иск.