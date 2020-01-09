Церемония «Оскара» пройдет без ведущего второй год подряд

Церемония вручения наград Американской киноакадемии в 2020 году пройдет без ведущего. Об этом сообщил один из руководителей курирующей «Оскар» телекомпании ABC Кэри Бурк.

Проведение «Оскара» без ведущего произойдет в третий раз в истории премии и второй год подряд.

В 2019 году церемония вручения «Оскара» была без ведущего, так как комик Кевин Харт, который должен был им стать, отказался от участия после скандала, связанного с его старыми твитами, оскорбляющими геев.

До этого единственный раз церемония проводилась без ведущего в 1989 году.

Вручение «Оскаров» в 2020 году состоится 9 февраля.