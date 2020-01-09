Суд признал незаконными постройки для будущей свалки на Шиесе

Арбитражный суд Архангельской области признал незаконными постройки на месте будущего мусорного полигона на станции Шиес и обязал инвестора снести их. Об этом со ссылкой на своего корреспондента сообщает «Новая газета».

Инвестор, ООО «Технопарк», должен снести постройки в течение месяца. «Если застройщик выполнит решение суда, это приведет к полной остановке строительства свалки на Шиесе», — уточняет издание.

Иск в арбитраж к «Технопарку» и московским «Автомобильным дорогам» подавала администрация Урдомского муниципального образования. Дело рассматривали с февраля 2019 года.

Истец просил на время слушаний остановить стройку на Шиесе, но этого сделано не было.

База арбитражных дел (карточка разбирательства о свалке находится здесь) на момент публикации новости была недоступна.

Застройщик утверждал, что возведенная на месте будущей свалки инфраструктура временная. Суд на основании данных экспертизы счел постройки, в том числе общежитие для персонала капитальными, строительство таких объектов условия землепользования не предполагают, поясняет «Новая».

Жители Шиеса протестуют из-за строительства мусорного полигона с осени 2018 года. После того как президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо учесть мнение жителей Архангельской области при строительстве, подрядчик объявил о приостановке работ до весны 2020 года.