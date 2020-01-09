На Чукотке оленевод выжил в тундре, оставшись на 16 дней без еды

На Чукотке начальник оленеводческой бригады в конце декабря заблудился в тундре и остался без еды на 16 дней. Его нашли живым 9 января.

Оленевод поехал на снегоходе 21 декабря в село Рыркайпий и заблудился. Его искали наземные поисковые группы, а через пять дней к поискам подключили вертолет. Все это время на Чукотке стояли 30-градусные морозы.

В итоге оленевода нашел местный житель, помогавший поисковой группе, в 200 километрах от Рыркайпия. Все эти дни он находился в рыбацкой избушке, которую отапливал подручными материалами.