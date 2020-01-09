«Болезнь повлияла на мою кожу, работу мозга, энергию и общее здоровье». Джастин Бибер рассказал, как боролся с болезнью Лайма

Канадский певец Джастин Бибер в своем инстаграме рассказал, что у него обнаружили .

По словам Бибера, многие люди говорили, что он «дерьмово выглядит», поскольку употребляет метамфетамин или другие психоактивные вещества, но на самом деле дело в болезни.

Как сообщает Sky News, документальное кино, о котором пишет Бибер, это десятисерийный фильм. Эпизоды можно будет посмотреть на ютьюбе с 27 января.

Биберу 25 лет, музыкальную карьеру он начал в 13 лет. В сентябре 2019-го он рассказал, что слава, пришедшая к нему в детстве, заставила его впоследствии «принять много плохих решений» и в итоге задуматься о самоубийстве. По словам Бибера, в 19 лет он употреблял тяжелые наркотики, стал «обиженным и сердитым», но затем с помощью друзей и жены (Бибер женился на модели Хейли Болдуин в 2018 году) справился с этим.