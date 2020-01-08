Запущен газопровод «Турецкий поток»

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Болгарии Бойко Борисов и президент Сербии Александр Вучич запустили морской газопровод «Турецкий поток».

Как сообщает «Интерфакс», представители четырех стран повернули символический вентиль на торжественной церемонии в Стамбуле.

По газопроводу «Турецкий поток» с 1 января поставляется газ из России в Турцию, Грецию и Северную Македонию. Ранее для поставок в эти страны использовали Трансбалканский маршрут через Украину, Молдавию и Румынию.

Строительство морской части трубопровода велось с 2017 года. В «Газпроме» оценивали стоимость проекта в семь миллиардов долларов.

В декабре 2019 года президент США Дональд Трамп подписал новый оборонный бюджет страны, предусматривающий санкции против газопроводов и «Турецкий поток». США запретили любым компаниям участвовать в реализации этих проектов, пригрозив заблокировать их американские активы.

После введения санкций трубоукладчик «Северного потока — 2», швейцарская Allseas, приостановила работы на газопроводе.