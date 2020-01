Вышла ранее не издававшаяся версия песни Дэвида Боуи «The Man Who Sold The World». Певец записал ее к своему пятидесятилетию

Компания Parlophone объявила о выпуске нового EP с композициями Дэвида Боуи. Он получил название «Is It Any Wonder».

8 января был представлен первый трек с пластинки — ранее не издававшаяся версия песни «The Man Who Sold the World», записанная во время акустического концерта в Нью-Йорке в 1996 году и выпущенная в эфир BBC в январе 1997 года, в день пятидесятилетия музыканта.

The Man Who Sold The World (ChangesNowBowie Version) David Bowie — Topic

Всего на «Is It Any Wonder» будет шесть треков. Оставшиеся пять будут поочередно представлены в течение следующих полутора месяцев: еженедельно Parlophone будет публиковать по одной песне.

Помимо «Is It Any Wonder», будет выпущена концертная запись под названием ChangesNowBowie — в нее войдет та же самая «The Man Who Sold the World» и еще восемь треков из того же выступления в Нью-Йорке в 1996 году.

«The Man Who Sold the World» — одна из самых известных песен Боуи, впервые она была выпущена на одноименном альбоме в 1970 году.

8 января 2020 года исполнилось 73 года со дня рождения Боуи.