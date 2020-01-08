Умерла автор книги «Нация прозака» Элизабет Вурцель

В Нью-Йорке умерла писательница, автор книги «Нация прозака» Элизабет Вурцель. Об этом CNN сообщил ее муж Джим Фрид.

Вурцель было 52 года. Причиной ее смерти стал рак молочной железы.

Элизабет Вурцель родилась в Нью-Йорке. Она с подросткового возраста боролась с депрессией.

В 1994 году Вурцель написала автобиографию «Нация », в которой описала свою учебу в Гарварде, употребление наркотиков и борьбу с клинической депрессией. Книга стала бестселлером и, как считается, способствовала росту популярности жанра исповедальной прозы. В 2001 году был снят фильм «Нация прозака», который так и не вышел в широкий прокат.

Позднее Вурцель написала еще несколько книг, которые не получили такого успеха, как «Нация прозака». В 2015 году она рассказала, что ей диагностировали рак молочной железы и она перенесла двойную .