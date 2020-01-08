Белоруссия и Евросоюз подписали соглашение об упрощении визового режима и сотрудничестве в области .

В соответствии с новыми договоренностями, стоимость визы в ЕС для жителей Белоруссии уменьшится до 35 евро. Помимо этого снизится количество времени при рассмотрении заявок на визу, а некоторые категории путешественников — в частности, студенты, журналисты и члены официальных делегаций — смогут подавать меньшее количество документов для подтверждения цели поездки.

Как отмечает белорусский МИД, соглашение должны формально одобрить Европарламент и парламент Белоруссии.

С 2017 года граждане стран ЕС могут въезжать на территорию Белоруссии без визы сроком на пять дней.