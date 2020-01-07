Восемь человек погибли при пожаре в Подмосковье

При пожаре в бытовках в подмосковном Раменском погибли восемь человек, все они граждане Таджикистана. Об этом со ссылкой на МЧС сообщает «Интерфакс».

РИА Новости уточняет, что пожар произошел на территории тепличного комплекса.

Один человек пострадал, спасатели разбирают конструкции. В МЧС не уточняют, может ли число погибших увеличиться.

Изначально ведомство сообщало о шести погибших. Причину пожара устанавливают.