Reuters рассказало о лечении бойцов ЧВК «Вагнер» в связанной с Путиным клинике

Раненных в Ливии и в Сирии бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» лечат в петербургской клинике, предположительно связанной с окружением президента РФ Владимира Путина. Об этом пишет Reuters со ссылкой на сотрудника клиники и трех человек, знакомых с работой учреждения.

Кроме того, одного из наемников ЧВК в клинике видел корреспондент Reuters. Учреждение принадлежит страховой фирме «Согаз», утверждает агентство. Гендиректор больницы — Владислав Баранов, которого Reuters называет деловым партнером предполагаемой дочери Путина Марии Воронцовой.

По словам одного из бывших бойцов «Вагнера», наемников в клинике лечат как минимум с 2016-го. Мать одного из наемников рассказала, что лечение было бесплатным. Кто оплачивал расходы, она не знает. Одна из услуг, которую оказали ее сыну, стоила 10 тысяч долларов, сказала собеседница Reuters.

Баранов в телефонном разговоре с Reuters сказал: «Мой вам совет — забудьте о нашей клинике». А в ответном письме агентству сообщил, что не хочет общаться с изданием.

Также Reuters пишет, что заместитель председателя правления «Согаза» — Михаил Путин, сын одного из двоюродных братьев президента РФ. Агентство уточняет, что не располагает свидетельствами о причастности предполагаемой дочери Путина Марии Воронцовой к лечению наемников.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил Reuters, что не знает о лечении наемников. «Согаз», Министерство обороны и предполагаемая дочь российского президента не ответили на запросы агентства.