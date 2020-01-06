Жириновский раздал «крепостным и холопам» тысячные купюры на Красной площади

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский раздал деньги посетителям ярмарки на Красной площади, сопровождая это словами «крепостные, холопы». Раздача денег транслировалась в инстаграме политика.

Жириновский раздает простолюдинам деньги Видео дня

«Дети, инвалиды, кто еще? Сироты, крепостные, холопы», — говорил Жириновский, раздавая тысячные купюры.

В комиссии Госдумы по этике в ответ на просьбу прокомментировать действия Жириновского, заявили, что на работе «сейчас никого нет», и обсудить поведение лидера ЛДПР комиссия сможет только после 13 января.