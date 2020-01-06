Цена барреля Brent впервые с мая 2019 года превысила 70 долларов

Стоимость барреля нефти Brent на торгах 6 января превысила 70 долларов.

В ходе торгов цена достигала значения 70,73 доллара за баррель.

Цены на нефть начали резко расти с 3 января на фоне нового обострения отношений между США и Ираном, вызванным убийством в Багдаде генерала Касема Сулеймани.

Цены растут в ожидании ответных действий Ирана — инвесторы опасаются, что Тегеран может перекрыть Ормузский пролив, что затруднит поставки нефти из Персидского залива, или атаковать нефтяные объекты Саудовской Аравии.

В предыдущий раз цена барреля Brent превышала 70 долларов в апреле 2019 года.