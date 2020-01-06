Солдат, сбежавший из части в Забайкалье, задержан под Красноярском. Правозащитники называют причиной побега дедовщину, Минобороны ее отрицает

Солдат срочной службы Артур Хакимов, сбежавщий из воинской части в Забайкалье, задержан в Красноярском крае. Он сам пришел в отдел полиции в городе Ачинск.

О том, что Хакимов покинул место службы, стало известно 4 января. В Минобороны заявили, что причиной этого поступка солдат назвал желание навестить мать, которая недавно перенесла инсульт.

В ведомстве подчеркнули, что в ближайшее время его вернут в воинскую часть, где он проходит службу, и каких-либо дисциплинарных мер к солдату применять не будут. Минобороны также утверждает, что Хакимов не рассказывал о неуставных отношениях.

В организации «Комитет-Совет Солдатских Матерей России», напротив, заявили, что Хакимов жаловался на дедовщину: он заявил, что его периодически избивал офицер, чтобы доказать свое превосходство.