Mercedes-Benz отзовет 745 тысяч автомобилей в США. Это больше, чем компания продает за два года

Автопроизводитель Daimler AG объявил об отзыве 745 тысяч автомобилей Mercedes-Benz с американского рынка.

Причиной такого решения стал дефект люка на крыше: его уплотнительный материал со временем может приходить в негодность, из-за чего люк может оторваться на ходу.

Под отзыв подпадут различные модели классов C, CLK, CLS и E, которые были выпущены с 2001 по 2011 год.

Ежегодно Mercedes-Benz продает в США чуть более 350 тысяч автомобилей.