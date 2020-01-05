В Ростове-на-Дону полиция ищет мужчину, пришедшего в Дом творчества с пистолетом

Полиция Ростова-на-Дону начала розыск мужчины, который 5 января пришел в областной Дом народного творчества с «подозрительными предметами», сообщает 161.ru со ссылкой на местную полицию.

При досмотре в сумке мужчины заметили нож и самодельный пистолет, сообщает Baza. По информации издания, мужчина сообщил охранникам, что работает сотрудником ФСБ. После начала разбирательства мужчина схватил сумку и убежал, пишет РИА Новости со ссылкой на источник.