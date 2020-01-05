Российский лыжник Александр Большунов выиграл многодневную гонку «Тур де Ски»

Российский лыжник Александр Большунов впервые в карьере победил в общем зачете многодневной гонки «Тур де Ски», сообщает «Р-Спорт».

Большунов занял третье место в масс-старте свободным стилем, но это позволило ему стать победителем в общем зачете. Норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо, лидировавший в общем зачете до этой гонки, пришел к финишу 21-м.

В масс-старте победил норвежец Симен Хегстад Крюгер с результатом 30 минут 55,8 секунды. Второе место занял еще один норвежец Шур Рёте (+13,9 секунды). Большунов пришел к финишу с отставанием от Крюгера в 22,3 секунды.

Россиянин Сергей Устюгов финишировал пятым (+35,6 секунды), а в общем зачете занял второе место.

До этого россияне выигрывали «Тур де Ски» дважды: в сезоне-2016/17 первым стал Сергей Устюгов, в сезоне-2012/13 — Александр Легков.