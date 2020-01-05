Правительство Венесуэлы объявило о выборе нового главы парламента. Оппозиция назвала это переворотом

Правительство Венесуэлы объявило, что новым председателем Национальной ассамблеи (парламента) страны стал бывший член партии «За справедливость» Луис Парра.

Как сообщает Reuters, оппозиционные парламентарии собирались переизбрать на пост главы парламента Хуана Гуайдо, занимавшего этот пост с января 2019 года. Но многие законодатели не смогли попасть на заседание парламента из-за баррикад, установленных силами безопасности в центре Каракаса.

Представители оппозиции заявили, что правительство Венесуэлы совершило «парламентский переворот». В пресс-службе Хуана Гуайдо назвали принятое решение незаконным из-за отсутствия кворума.

Новый глава парламента Луис Парра ранее был исключен из партии «За справедливость» из-за обвинений в коррупции, которые он отрицает.

В январе 2019 года лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Его поддержали США и многие страны Латинской Америки. Президента Венесуэлы Николаса Мадуро поддержали Россия и Китай. После этого в стране прошли многочисленные акции протеста, участники которых выступили в поддержку Гуайдо.