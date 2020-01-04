Сборная России обыграла команду Швеции со счетом 5:4 в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею. Об этом сообщает Sports.ru.

Решающую шайбу в овертайме забросил нападающий Иван Морозов.

Россия вышла в финал молодежного чемпионата мира по хоккею впервые с 2016 года. Соперник россиян определится по итогам полуфинального матча между Канадой и Финляндией. Финал пройдет 5 января.