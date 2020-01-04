При аварии в Тюменской области погибла семья из пяти человек

Пять человек погибли при столкновении легкового и грузового автомобилей в Тюменской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ГИБДД .

Авария произошла на 104-м километре трассы «Курган-Тюмень». Водитель грузовика выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Лада». По предварительным данным, у грузовика отказали тормоза.

В результате ДТП погиб водитель и четверо пассажиров «Лады». Среди них была женщина и трое детей, пишет ТАСС. Как сообщили РИА Новости в ГИБДД, погибшие были членами одной семьи.