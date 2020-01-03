К жителю Татарстана, снявшему видео про суд над Песковым и Сечиным, пришли с обыском

Сотрудники правоохранительных органов провели обыск у жителя Набережных Челнов Карима Ямадаева, снявшего видео про суд над пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым и главой «Роснефти» Игорем Сечиным.

Обыск, рассказал «Медиазоне» глава «Апологии протеста» Алексей Глухов, проводился в рамках дела об оскорблении представителя власти. Было ли дело возбуждено в связи с видео о суде над Сечиным и Песковым, пока неизвестно.

Оперативно-следственные мероприятия также прошли у родственников Ямадаева и в офисном помещении.

Ямадаева, по данным правозащитника Рузиля Мингалимова, допросили в Следственном комитете и отпустили со статусом свидетеля.

Карим Ямадаев в марте 2019 года установил картонное «надгробие Владимиру Путину» у здания следственного управления СК в Набережных Челнах. Это была первая из серии таких акций на территории России. За «надгробие Путину» Ямадаева отправили под административный арест на 28 суток.