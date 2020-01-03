Финансовый университет исследовал частоту использования мата в российских городах и связал ее с уровнем жизни

Финансовый университет при правительстве РФ распространенности ненормативной лексики в городах России с населением более 250 тысяч человек. Об этом сообщает ТАСС, ознакомившийся с исследованием.

В первую пятерку самых матерящихся городов вошли: Владивосток, Нижневартовск, Новосибирск, Хабаровск и Сургут. Реже всего, по данным исследования, нецензурную брань употребляют жители Петрозаводска, Чебоксар, Вологды, Санкт-Петербурга и Химок.

Авторы исследования пришли к выводу, что города, где меньше матерятся, «как правило — с более высоким уровнем жизни, широким набором потребляемых товаров и услуг». Для территорий, где ненормативная лексика используется более широко, говорится в исследовании, как правило, характерны более низкий уровень жизни, но «заметно более высокая активность в части создания малого и среднего бизнеса».