В Красноярске двое мужчин спрыгнули с парашютом с жилого дома. Полиция начала проверку

Управление МВД по Красноярскому краю проводит проверку по факту публикации видео экстремального прыжка с жилого дома в Красноярске, сообщает ТАСС. Полиция намерена установить личности фигурантов видео и оценить, есть ли в их действиях состав правонарушения.

Ранее в соцсетям стало активно распространяться видео, сделанное, по данным СМИ, в жилом комплексе «Белые росы» в Красноярске. На нем запечатлено, как двое мужчин прыгают с парашютом с перил общего балкона на 24-м этаже. Экстремалы благополучно приземлились на островок возле рыбной фермы, миновав Енисей.