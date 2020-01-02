Умер создатель двух поколений БМП Александр Благонравов

Главный конструктор боевых машин пехоты второго и третьего поколения Александр Благонравов умер в возрасте 86 лет.

Как рассказали ТАСС в курганском союзе промышленников и предпринимателей, ученый умер в новогоднюю ночь. Дата похорон пока не определена.

Правительство Курганской области выразило соболезнования в связи со смертью Благонравова, добавляет РИА Новости.

Александр Благонравов родился в Москве в 1933 году. В 1974-1989 годах он был главным конструктором Специального конструкторского бюро машиностроения Курганского машиностроительного завода.

В 1980 году под его руководством была доработана и принята на вооружение боевая машина пехоты БМП-2. Через семь лет Благонравов разработал новую, не имеющую аналогов за рубежом плавающую БМП-3.

С 1989 года до конца 1990-х Благонравов работал заведующим кафедрой гусеничных машин Курганского государственного университета. Он награжден орденами Ленина и Трудового Красного Знамени, а также имеет почетное звание заслуженного деятеля науки и техники РФ.