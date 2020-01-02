Папа римский извинился за то, что ударил женщину по руке

Папа римский Франциск принес публичные извинения за то, что ударил по руке женщину на площади Святого Петра в Ватикане.

«Любовь делает нас терпеливыми. Но иногда мы теряем терпение. Это случилось и со мной. Прошу прощения за ужасный пример, который я подал накануне», — заявил Франциск во время своей традиционной проповеди.

Инцидент произошел 31 декабря, когда понтифик вышел на площадь, чтобы посмотреть на рождественский вертеп и пообщаться с верующими.

Франциск пожал руку некоторым людям, стоявшим за ограждением. Когда он стал отходить, одна из женщин резко схватила его за руку и стала тянуть к себе. Папа попытался вырваться, после чего отругал женщину и ударил ее по руке. Видеозапись инцидента широко разошлась по СМИ и соцсетям.