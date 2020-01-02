На кировского депутата завели уголовное дело из-за убийства собак. «Единая Россия» приостановила его членство в партии
Источник: Следственный комитет
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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении депутата законодательного собрания Кировской области по статьям о жестоком обращении с животными и умышленном уничтожении чужого имущества.
По данным следствия, 29 декабря депутат, имя которого не называется, «из хулиганских побуждений и без значительного повода» застрелил из ружья двух собак, принадлежащих жителю Зуевского района области.
На сайте кировского отделения «Единой России» говорится, что фигурантом дела является депутат Вячеслав Ягдаров. Его членство в партии приостановлено «до соответствующего решения суда или правоохранительных органов».