В лондонской галерее повредили картину Пабло Пикассо стоимостью 26 миллионов долларов

Посетитель лондонской галереи Тейт 28 декабря повредил картину Пабло Пикассо «Бюст женщины». Об этом пишет BBC News со ссылкой на представителей галереи и полиции.

Насколько серьезные повреждения получила картина, неизвестно. Сотрудники галереи убрали полотно из экспозиции, чтобы оценить ущерб.

По обвинению в повреждении картины был арестован 20-летний житель Лондона Шакил Месси. Он отрицал вину. Его оставили под стражей до предварительного слушания по его делу, которое пройдет 30 января.

Картина «Бюст женщины» была написана в 1944 году в Париже. На ней изображена муза Пабло Пикассо, художница и фотограф Дора Маар. Как пишет BBC, стоимость полотна оценивается в 20 миллионов фунтов стерлингов (около 26 миллионов долларов).