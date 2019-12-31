В Багдаде протестующие устроили пожар в посольстве США

Сторонники иракского шиитского ополчения прорвались на территорию посольства США в Багдаде во время акции протеста, сломав ограждение, а затем устроили пожар на территории дипмиссии. Об этом сообщает AP.

Корреспондент агентства заметил огонь рядом с парковкой посольства. Ранее демонстранты закидали территорию дипмиссии бутылками с зажигательной смесью, а также подожгли три трейлера охранников.

Митинг перед посольством проходит из-за атаки ВВС США на лагерь одной из шиитских группировок, при которой погибли 25 человек.

Reuters пишет, что посольство эвакуировали. По данным Al Arabiya, посол США в Багдаде Мэтью Толлер уехал в неизвестном направлении.

ВВС США атаковали лагерь группировки «Катаиб Хезболла» 29 декабря, как пишет Reuters, авиаудар стал ответом на убийство американского гражданина при обстреле иракской военной базы.