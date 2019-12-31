Российское информагентство «Sputnik Эстония» приостановило работу из-за увольнения всех сотрудников

Информагентство «Sputnik Эстония» временно остановило работу из-за увольнения всех сотрудников. Об этом говорится в заявлении МИА «Россия сегодня» (в него входит «Sputnik Эстония»).

В заявлении сказано, что сотрудники агенства вынуждены были уйти с 1 января 2020 года под угрозой уголовного преследования со стороны властей Эстонии.

МИА «Россия сегодня» назвало действия эстонских властей «правовым беспределом», пообещало сделать все возможное для защиты журналистов «Sputnik Эстония» от уголовного преследования и возобновить работу агентства.

В редакции «Sputnik Эстония» работают 35 человек.

По информации МИА «Россия сегодня», в октябре эстонские филиалы международных банков заморозили «Sputnik Эстония» переводы зарплат, налоговые и арендные платежи, а арендодатель в одностороннем порядке расторг договор на аренду офиса.

В декабре сотрудники агентства заявили о письмах от департамента полиции и погранохраны Эстонии, в которых говорилось, что журналисты должны уволиться до 1 января 2020 года, иначе им грозит уголовное преследование. Основанием были названы санкции ЕС против России, под которые попал в том числе гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

Владимир Путин назвал цинизмом давление властей Эстонии на Sputnik.