При нападении на пост ДПС в Ингушетии погиб полицейский

Обновлено. В пресс-службе регионального МВД «Интерфаксу» сообщили, что при нападении ранили троих сотрудников полиции. О погибших полицейских не сообщается.

В Магасе, Ингушетия, при нападении на пост дорожно-патрульной службы. погиб один полицейский, сообщает ТАСС со ссылкой на следственно-оперативную группу.

Одного из нападавших убили, еще одного ранили, также ранен еще один сотрудник ДПС.

По словам источника «Интерфакса», нападавших было трое, они подъехали к посту ДПС на автомобиле и начали стрелять из автомата, те начали стрелять в ответ. По информации телеграм-канала «112», нападавшие использовали не огнестрельное оружие, а ножи.

Источники «Интерфакса» и РИА Новости сообщают о трех погибших (один полицейский и двое нападавших) и трех раненых (двое полицейских и один нападавший).