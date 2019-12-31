Huawei из-за санкций США назвала приоритетом на 2020 год «выживание»

Продажи китайской Huawei по итогам 2019 года оказались ниже целей компании из-за санкций со стороны США. Об этом глава правления Huawei Эрик Сюй сообщил в ежегодном письме сотрудникам корпорации, передает Bloomberg.

«Выживание будет нашим приоритетом [в 2020 году]», — отметил Сюй.

Продажи Huawei выросли на 18% до 850 миллиардов юаней (120 миллиардов долларов), темпы роста сократились во второй половине 2019-го.

Как сказал Сюй, компании следует приготовиться к аналогичному удару в 2020-м, если Белый дом и дальше будет создавать сложности для китайской компании.

Сюй также сообщил о необходимости уволить в 2020 году 10% худших менеджеров. Некоторые подразделения сократят или объединят, добавил он.

В мае 2019 года министерство торговли США запретило Huawei покупать у американских компаний оборудование и технологии, в том числе ОС Android с сервисами Google. Вашингтон утверждает, что планы китайской компании развернуть сеть 5G угрожает национальной безопасности США, поскольку Китай может использовать оборудование Huawei для шпионажа.