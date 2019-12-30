Гидрометцентр предупредил москвичей об «анеморумбометрической пиле»

В ближайшие дни в Москве будут резко меняться давление и ветер, исполняющий обязанности главы Гидрометцентра Роман Вильфанд предложил назвать такую погоду «анеморумбометрической пилой». Об этом сообщает агентство «Москва».

«Ряд метеорологов для привлечения внимания создали такой термин — барическая пила. Я бы предложил придумать новый термин — анеморумбометрическая пила. Анемо — характеризует скорость ветра, румбо — направление», — сказал Вильфанд, уточнив, что скорость ветра будет меняться до 18 метров в секунду.

Давление, по словам Вильфанда, 30 декабря упадет на 25 миллиметров ртутного столба.

Специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков 27 декабря рассказал РИА Новости, что 31 декабря в Москву придут резкие перепады давления. Их Синенков охарактеризовал термином «барическая пила».

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