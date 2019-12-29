В пригороде Нью-Йорка напали на дом раввина. Ранены пять человек

Пять человек получили ранения в результате нападения на дом раввина в городе Монси, штат Нью-Йорк.

Неизвестный злоумышленник с ножом ворвался в здание вечером 28 декабря, когда там собрались около ста человек. В этот момент раввин Хаим Роттенберг зажигал свечи по случаю седьмой ночи Хануки.

После этого преступник попытался проникнуть в синагогу, расположенную рядом с домом раввина, но безуспешно.

Все пострадавшие — евреи-хасиды. Их госпитализировали в ближайшие больницы.

Нападавший спустя некоторое время был задержан полицией в нью-йоркском Гарлеме. Его личность не раскрывается. Известно, что это высокий темнокожий мужчина.

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо заявил, что за последнюю неделю это уже не первое нападение на евреев на территории штата, и потребовал тщательного расследования всех преступлений на национальной почве.