С портала госуслуг утекли данные 28 тысяч пользователей. Предположительно, из Ханты-Мансийского округа

Персональные данные более 28 тысяч пользователей портала госуслуг оказались в публичном доступе, сообщает «Коммерсант».

Как заявил изданию в компании DeviceLock, информацию можно скачать на одном из теневых форумов, специализирующихся на утечках баз данных. Его название не приводится из соображений безопасности пострадавших.

Утечка произошла, возможно, еще в начале декабря — из-за ошибочной настройки программного обеспечения одного из серверов сайта. Украденные данные предположительно касаются пользователей из Ханты-Мансийского автономного округа. В них содержатся ФИО, даты рождения, номера телефонов, СНИЛС, ИНН, адреса электронной почты, информация о детях.

Уязвимость сервера, расположенного на площадке Ростелекома, устранили 29 декабря.

Обновлено. В Ростелекоме опровергли информацию об утечке данных пользователей портала госуслуг. В компании заявили, что возможный инцидент мог быть связан с мобильным приложением «Госуслуги Югры», функционирующим автономно от портала.