Федор Емельяненко нокаутировал Куинтона Джексона в первом раунде на турнире Bellator

Российский боец ММА Федор Емельяненко одержал победу в поединке над американцем Куинтоном Джексоном на турнире Bellator в Японии.

Бой, состоявшийся 29 декабря в городе Сайтама, завершился нокаутом в первом раунде.

В карьере 43-летнего спортсмена это 39-я победа при шести поражениях и одном бое, признанном несостоявшимся.

Предполагается, что в следующем году Федор Емельяненко проведет еще два боя — один в Европе и один в Москве — после чего завершит карьеру, добавляет ТАСС.