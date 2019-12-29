Американка Кристина Кох установила рекорд по продолжительности космических полетов среди женщин

Астронавт из США Кристина Кох побила рекорд продолжительности космических полетов среди женщин.

28 декабря Кох провела свой 289-й день на Международной космической станции, куда она прибыла с очередной миссией 14 марта 2019 года.

Таким образом, она уже на сутки улучшила предыдущий рекорд беспрерывного нахождения на МКС для женщин, который принадлежал ее соотечественнице Пегги Уитсон.

«Это великолепно для науки. Мы имеем возможность наблюдать, какое влияние оказывает микрогравитация на человеческое тело на протяжении длительного времени, а это очень важно для воплощения наших планов по полетам на Луну и Марс», — заявила Кох в интервью CNN.

По планам NASA миссия Кох на МКС продлится до февраля 2020 года. Таким образом продолжительность ее беспрерывного пребывания на МКС составит 328 дней.

Читайте также Две женщины впервые в истории вышли в открытый космос. NASA вел прямую трансляцию