В столице Сомали при взрыве бомбы погибли десятки человек

Несколько десятков человек погибли в городе Могадишо, столице Сомали, при взрыве бомбы, заложенной в автомобиле.

Взрыв произошел утром 28 декабря на оживленном контрольно-пропускном пункте. Погибли по меньшей мере 30 человек, еще около 60 получили ранения, сообщает Associated Press, ссылаясь на представителя правительства Сомали. Телеканал «Аль-Джазира» сообщает, что ранения получили около 100 человек.

Член парламента Сомали Абдиризак Мухаммед сообщил в твиттере, что, по его данным, погибли более 90 человек: 17 полицейских, 73 местных жителя и четверо иностранцев. Официально эти данные не подтверждены.