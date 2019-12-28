Лидеров протестов в Ингушетии заподозрили в организации экстремистского сообщества

Восемь лидеров акций протеста в Ингушетии стали фигурантами уголовного дела об организации экстремистского сообщества и участии в нем, сообщает «МБХ медиа». Изданию об этом рассказал адвокат Магомед Беков, который знает о деле от адвокатов активистов.

В организации экстремистского сообщества подозреваются Ахмед Барахоев, Муса Мальсагов и Малсаг Ужахов, в участии в сообществе — Барах Чемурзиев, Зарифа Саутиева, Ахмед Погоров, Багаудин Хаутиев и Исмаил Нальгиев.

В апреле Барахоев, Чемурзиев и Мальсагов стали фигурантами дела о применении насилия к представителю власти.

В конце марта в Магасе прошли митинги с требованием отставки руководства региона. Акции протеста спровоцировало подписание соглашения о границе с Чечней. Митинги завершились столкновениями с силовиками. После этого СК возбудил дела о применении насилия к представителям власти и о призывах к массовым беспорядкам.