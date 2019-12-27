В работе Альфа-банка произошел сбой из-за «большой нагрузки» перед Новым годом
Источник: Forbes
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Обновлено. Альфа-банк восстановил работу, передает «Говорит Москва». По данным банка, во время сбоя не прошло около 10% операций по картам.
Клиенты Альфа-банка пожаловались на невозможность расплатиться картами. В банке сообщили Forbes, что система не справилась с нагрузкой.
«Альфа-банк столкнулся с большой нагрузкой на свои системы в предновогодние дни, нагрузка больше, чем мы ожидали», — заявили в пресс-службе.
Автоответчик колл-центра в Альфа-банке также сообщает, что некоторые сервисы не работают по техническим причинам, добавляет Forbes.