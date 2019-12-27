В работе Альфа-банка произошел сбой из-за «большой нагрузки» перед Новым годом

Обновлено. Альфа-банк восстановил работу, передает «Говорит Москва». По данным банка, во время сбоя не прошло около 10% операций по картам.

Клиенты Альфа-банка пожаловались на невозможность расплатиться картами. В банке сообщили Forbes, что система не справилась с нагрузкой.

«Альфа-банк столкнулся с большой нагрузкой на свои системы в предновогодние дни, нагрузка больше, чем мы ожидали», — заявили в пресс-службе.

Автоответчик колл-центра в Альфа-банке также сообщает, что некоторые сервисы не работают по техническим причинам, добавляет Forbes.