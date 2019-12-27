Парламент Черногории принял закон о свободе вероисповедания. Из-за него протестовали по всей стране и задержали оппозиционных депутатов

Депутаты Скупщины (парламента) Черногории приняли закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин», сообщает телеканал RTCG.

В голосовании не участвовали 18 оппозиционных депутатов. Их задержали после того, как в здании парламента распылили слезоточивый газ, сообщает Associated Press. Некоторые оппозиционеры перед голосованием атаковали других депутатов. Всего в парламенте задержали от 22 до 24 человек.

Принятый закон предусматривает передачу в собственность государства объектов и земель, используемых религиозными общинами в Черногории, если они принадлежали государству до .

Против принятия закона выступали представители Сербской православной церкви. По их мнению, закон лишает церковь ее собственности, в том числе средневековых монастырей. В правительстве это отрицают.

В Подгорице, Будве и других городах Черногории в течение всего 26 декабря прошли акции протеста против закона. Сотни сторонников оппозиции блокировали дороги и выезды из городов. Полиция пыталась помешать протестующим, в том числе священникам, которые пытались попасть в здание парламента, где шло обсуждение закона.