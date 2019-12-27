Forbes назвал самых успешных российских бизнесменов десятилетия. Тимченко увеличил свое состояние в десять раз, но он только второй

Журнал Forbes составил список самых успешных российских миллиардеров десятилетия — в него вошли бизнесмены с наибольшим приростом состояния за период с 2010 по 2019 год.

Первое место в списке занял Леонид Михельсон, состояние которого за 10 лет увеличилось на 22,6 миллиарда долларов — с 4,4 до 27 миллиардов. На втором месте оказался Геннадий Тимченко, увеличивший свои активы более чем в 10 раз (на 20,8 миллиарда долларов, с 1,9 до 22,7 миллиарда). Третье место занял Владимир Потанин (плюс 13,5 миллиарда долларов).

Накануне Forbes опубликовал список бизнесменов, которые значительно увеличили свое состояние в 2019 году. Потанин за год заработал 8 миллиардов долларов, Михельсон — 6 миллиардов, Тимченко — 4,1 миллиарда.