Forbes назвал самых успешных российских бизнесменов десятилетия. Тимченко увеличил свое состояние в десять раз, но он только второй
Журнал Forbes составил список самых успешных российских миллиардеров десятилетия — в него вошли бизнесмены с наибольшим приростом состояния за период с 2010 по 2019 год.
Первое место в списке занял Леонид Михельсон, состояние которого за 10 лет увеличилось на 22,6 миллиарда долларов — с 4,4 до 27 миллиардов. На втором месте оказался Геннадий Тимченко, увеличивший свои активы более чем в 10 раз (на 20,8 миллиарда долларов, с 1,9 до 22,7 миллиарда). Третье место занял Владимир Потанин (плюс 13,5 миллиарда долларов).
10 самых успешных участников списка Forbes за прошедшее десятилетие смогли увеличить свои состояния на 111 миллиардов долларов, свидетельствуют подсчеты Forbes. Это лишь немногим меньше активов, имеющихся в распоряжении богатейшего человека планеты, основателя Amazon Джеффа Безоса.
Накануне Forbes опубликовал список бизнесменов, которые значительно увеличили свое состояние в 2019 году. Потанин за год заработал 8 миллиардов долларов, Михельсон — 6 миллиардов, Тимченко — 4,1 миллиарда.