В Фонд борьбы с коррупцией пришли с обыском. Алексей Навальный задержан

В Фонде борьбы с коррупцией проводится обыск. Об этом сообщил Леонид Волков. Основатель фонда Алексей Навальный задержан, уточняет пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.

Как уточнил Волков, в офисе находились около 40 человек. Он выразил мнение, что именно из-за этого и было выбрано время проведения обыска, потому что из-за большого количества людей «можно отжать как можно больше техники».

Волков также отметил, что впервые за три месяца была заблокирована банковская карта, на которую фонд принимает пожертвования. Обыск также начался в студии «Навальный LIVE», которая находится на одном этаже с офисом ФБК.

С августа 2019 года СК расследует уголовное дело против ФБК по статье об отмывании денег. По версии следствия, сотрудники фонда вносили на его счета средства, которые «заведомо для них были приобретены преступным путем». Сначала в деле фигурировала сумма около миллиарда рублей, затем она снизилась до 75 миллионов рублей. В связи с делом в офисах фонда проводятся регулярные обыски.