С 2020 года новый автомобиль разрешат регистрировать прямо в автосалоне

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, разрешающее регистрировать новое транспортное средство в автосалоне, не посещая ГИБДД. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на аппарат правительства.

Постановление вступит в силу 1 января 2020 года. В автосалоне можно будет получить свидетельство о регистрации и государственные регистрационные знаки на новый автомобиль и другие транспортные средства. Стоимость регистрации, согласно приказу ФАС, не может превышать 500 рублей.

Автомобили смогут регистрировать компании, имеющие статус специализированной организации. Они должны быть включены в государственный реестр МВД, который будет опубликован на сайте ГИБДД.

Чтобы зарегистрировать транспортное средство, сотрудник автосалона должен осмотреть машину, проверить документы и передать результаты осмотра в подразделение ГИБДД через портал госуслуг. Затем ГИБДД проверит эти сведения и при положительном решении передаст в автосалон свидетельство о регистрации и номера.