К журналистке «Новой газеты» Юлии Полухиной пришли с обыском по делу о создании банды в ФСБ

Сотрудники Следственного комитета Краснодарского края пришли с обыском в дом специального корреспондента «Новой газеты» Юлии Мартовалиевой (Полухиной). Об этом говорится в заявлении «Новой газеты».

У Юлии Полухиной в восемь утра прошел обыск по делу о создании преступного сообщества сотрудниками ФСБ, сообщил «Медузе» знакомый журналистки.

Заместитель главного редактора «Новой газеты» Сергей Соколов сообщил «Медузе», что Полухину увезли в неизвестном направлении. «Мы требуем обеспечить соблюдение закона и доступ адвоката к нашему сотруднику», — сказал Соколов.

В отношении сотрудников ФСБ России возбуждено уголовное дело о создании преступного сообщества, в которое входили участники боевых действий в Донбассе. Следствие считает, что банду создали, чтобы нападать на группировку, занимавшуюся контрабандой «серых» айфонов и других гаджетов. Ранее «Медуза» подробно рассказывала об этом деле.

Юлия Полухина первой сообщила об арестах участников организации «Единые народные общинные товарищества» (ЕНОТ), которые стали фигурантами уголовного дела.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что, по данным следствия, некая журналистка федерального издания познакомила Андрея Молокоедова, предполагаемого заказчика одного из преступлений, вменяемых банде, с лидером ЕНОТ Романом Теленкевичем.

В распоряжении «Медузы» есть также протокол допроса одного из участников группировки, сотрудничающего со следствием. В нем Полухина упоминается как человек, в чьем доме может находится информация о деятельности ЕНОТ. Сама Полухина ранее объяснила корреспонденту «Медузы», что контактировала с организацией ЕНОТ исключительно как журналист, и отметила, что не может раскрывать подробности своего общения с источниками.

По словам собеседника «Медузы», сообщившего об обысках у Полухиной, сейчас обыски также проходят в домах еще нескольких фигурантов дела, в том числе у академика РАН .