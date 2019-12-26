Издание из Коми «7×7» оштрафовали на 20 тысяч рублей из-за публикаций на языке коми

Портал оштрафовали в Сыктывкаре на 20 тысяч рублей из-за материалов блогера Николая Удоратина на языке народа коми, сообщает издание.

Иск к журналу подавал региональный Роскомнадзор. Суд решил, что публикуя тексты на коми языке, «7×7» нарушил порядок распространения СМИ.

В 2010 году при регистрации в качестве средства массовой информации языком распространения материалов «7×7» указал русский.

Издание обжалует штраф. По мнению директора «7×7» Павла Андреева, штраф — следствие «системной работы Роскомнадзора» против журнала.

«У нас есть подтверждения, что со стороны руководства регионального надзорного органа [РКН] были указания сотрудникам искать разные формальные поводы, чтобы к нам придраться», — сказал Андреев.

В 2018 году «7×7» назначили штраф 800 тысяч рублей по обвинению в пропаганде наркотиков. Поводом для административного разбирательства стало интервью с членом Либертарианской партии Михаилом Световым. Интервью выложил один из блогеров «7×7», оно не было редакционным материалом.