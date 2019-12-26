Alibaba впервые стала самой дорогой компанией Азии

Китайская Alibaba стала в 2019 году самой дорогой публичной компанией в Азии, это произошло впервые с момента выхода холдинга на биржу в 2014 году. Об этом сообщает Nikkei.

За год капитализация Alibaba на бирже в Нью-Йорке выросла на 60%. По данным на 26 декабря рыночная стоимость компании составляет 574 миллиарда долларов.

Alibaba обогнала прошлогоднего лидера азиатского региона — китайский интернет-холдинг Tencent. Его капитализацию по итогам 2019 года Nikkei оценило в 459 миллиардов долларов (плюс 20%).

Среди всех публичных компаний в мире Alibaba по рыночной стоимости занимает седьмое место, пишет Nikkei. На первом — нефтяная Saudi Aramco, которая подорожала до 1,8 триллиона долларов после выхода на IPO в декабре 2019 года.

В 2014 году Alibaba провела крупнейшее на тот момент IPO в истории, компания привлекла 25 миллиардов долларов.