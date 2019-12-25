В Екатеринбурге школьник с молотком напал на учительницу

В Екатеринбурге 15-летний ученик девятого класса напал на учительницу школы № 24 Марину Заболотную, когда та шла на работу. Пострадавшую госпитализировали, после чего отпустили домой, сообщает 66.ru со ссылкой на городское управление здравоохранения.

Школьник напал на преподавателя возле ее дома, сообщает E1.ru. По информации издания, подросток ударил учителя молотком. Телеграм-канал Life Shot утверждает, что у школьника также был нож.

Источник 66.ru сообщил, что юношу остановил учитель физкультуры, проходивший мимо. Сам учитель Евгений Глазырин в разговоре с E1.ru сказал, что «Марина Николаевна сама смогла оказать сопротивление и разоружила юношу».

66.ru утверждает, что школьник напал на учительницу из-за плохих оценок по русскому языку и литературе. Якобы нападение произошло после того, как учительница дала подростку неделю, чтобы выучить монолог Чацкого из комедии «Горе от ума» Александра Грибоедова.