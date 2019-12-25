Медведев поручил ограничить торговлю аналогами снюса

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Роспотребнадзору и МВД пресечь продажу некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек и в интернете. Об этом Медведев написал на своей странице во «ВКонтакте».

«Оборот табака в нашей стране подвержен жесткому регулированию. <…> А эти смеси, продающиеся под видом тех же конфет, по факту содержат в себе большую концентрацию никотина, чем в обычной сигарете. Их легко приобрести несовершеннолетним», — отметил Медведев.

В России запрещена торговля насваем и снюсом (измельченный табак, который закладывают под губу). Вместе с тем в продаже есть аналоги снюса, где табак заменен на никотин.

Аналоги снюса могут иметь форму конфет или жевательной резинки и пользуются популярность среди школьников. Роспотребнадзор называет такую продукцию опасной для здоровья.

В начале декабря в Госдуму внесли законопроект о запрете продажи аналогов снюса. Позднее Совет Федерации обратился с такой же просьбой в правительство.