Forbes назвал Dr Dre и Флойда Мейвезера самыми высокооплачиваемыми музыкантом и спортсменом десятилетия

Журнал Forbes опубликовал рейтинг знаменитостей с самыми высокими доходами за последние десять лет.

В списке музыкантов первое место занял рэпер Dr Dre (Андре Янг) — его заработки за десятилетие оцениваются в 950 миллионов долларов. Музыканту, чей последний альбом вышел в 2015 году, принадлежит 20% акций компании-производителя наушников Beats.

Следом в тройке лидеров певицы Тейлор Свифт (825 миллионов долларов) и Бейонсе (685 миллионов долларов). Также в десятке группа U2, рэпер Дидди, Элтон Джон, Джей Зи, Пол Маккартни, Кэти Перри и Леди Гага.

Список самых высокооплачиваемых спортсменов десятилетия возглавил боксер Флойд Мейвезер. Его состояние Forbes оценивает в 915 миллионов долларов. Далее в тройке следуют футболисты Криштиану Роналду (800 миллионов долларов) и Лионель Месси (750 миллионов долларов). Также в десятке баскетболист Леброн Джеймс, теннисист Роджер Федерер, гольфисты Тайгер Вудс и Фил Микелсон, боксер Мэнни Пакьяо, баскетболист Кевин Дюрант и гонщик Формулы-1 Льюис Хэмилтон.