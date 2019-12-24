«Яндекс» занялся оценкой платежеспособности российских заемщиков

Компания «Яндекс» запустила проект по оценке физических заемщиков с двумя крупнейшими кредитными бюро России — Объединенным кредитным бюро (ОКБ) и БКИ «Эквифакс», сообщает РБК.

В рамках проекта, получившего название «Интернет-скорринг бюро», кредитные организации предоставляют «Яндексу» в зашифрованном виде два идентификатора клиента — адрес электронной почты и номер мобильного телефона. По ним компания собирает «агрегированные и обезличенные» статистические данные о пользователе.

По словам представителя «Яндекса», автоматическая аналитика проводится по более чем одной тысяче разноплановых факторов. По ее итогам выставляется число, которое прибавляется к скорринговой оценке кредитного бюро. На основе общего балла можно «дать оценку более чем 95% заемщиков», рассказали в ОКБ.

«Яндекс» не получает доступ к данным клиентов кредитных бюро и не передает их кому-либо, заверили в компании.